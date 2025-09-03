Portugals Nationalmannschaft gedenkt Jota: "Wir sind Familie"

SID 03.09.2025 • 12:54 Uhr Die portugiesische Nationalmannschaft um Cristiano Ronaldo wendet sich mit emotionalen Worten an ihren verstorbenen Mannschaftskollegen und Freund.

Vor dem ersten Spiel ohne Diogo Jota haben Portugals Nationalspieler ihres verstorbenen Mannschaftskollegen und Freundes mit emotionalen Worten gedacht.

„Mehr als Freunde, wir sind Familie. Und das ändert sich nicht, weil du einen Vertrag etwas weiter weg von Zuhause unterschrieben hast“, heißt es in einem Video, in dem Nationalspieler Rúben Neves einen Brief des Teams an Jota vorliest.

Das Länderspiel gegen Armenien steht ganz im Zeichen des Liverpool-Profis, der ebenso wie sein Buder André Silva bei einem Verkehrsunfall am 3. Juli ums Leben gekommen war.

Ronaldo und Co. gedenken verstorbenem Jota

„Wenn wir zur Nationalmannschaft kommen, wirst du immer noch bei uns sein. Am Esstisch, im Bus, im Flugzeug - stets an unserer Seite, wie du es immer warst“, sagte Neves.

Am Dienstag hatte sich die Mannschaft zuvor in Oeiras/Portugal getroffen, wo eine Skulptur von Jotas Trikot mit der Rückennummer 20 enthüllt wurde.