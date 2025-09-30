Rettig über Uzun: "Leider steht er uns nicht zur Verfügung"

SID 30.09.2025 • 05:37 Uhr Im vergangenen Jahr entschied sich der Shootingstar der SGE für die Türkei. Der DFB-Geschäftsführer will das "respektieren".

Can Uzun ist aktuell der Shootingstar bei Eintracht Frankfurt - und sorgt so auch für etwas Wehmut beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Er war natürlich ein Spieler, der sehr hoch bei uns in der Gunst stand“, sagte Geschäftsführer Andreas Rettig im Rahmen der Premiere einer Sky-Dokumentation über das Leben von DFB-Sportdirektor Rudi Völler: „Wir haben alles versucht, ihn für den Adler und nicht für den Halbmond zu begeistern. Das ist uns nicht gelungen.“

Uzun, der bislang in dieser Bundesliga-Saison in fünf Spielen fünf Treffer erzielt hat, hatte sich im vergangenen Jahr für eine Zukunft mit der türkischen Nationalmannschaft und damit gegen die DFB-Auswahl entschieden.

Rettig: „Steht uns nicht zu, das zu kritisieren“

„Leider steht er uns nicht zu Verfügung“, sagte Rettig und ergänzte: „Wenn eine Familie sich nach reichlicher Überlegung am Ende für diesen Weg entscheidet, dann finde ich nicht, dass es uns zusteht, das zu kritisieren.“