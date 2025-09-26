Newsticker
DFB-Comeback? BVB-Star optimistisch

Nico Schlotterbeck könnte schon im Oktober in der WM-Qualifikation eingreifen - wenn das Knie nach der Verletzung mitspielt.
Nico Schlotterbeck hat nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback für den BVB gegeben. Die Freude darüber war auch Dortmund-Trainer Nico Kovac nach dem Sieg gegen den VfL Wolfsburg anzumerken.
SID
Nach seinem Bundesliga-Comeback bei Borussia Dortmund hofft Nico Schlotterbeck auf Einsätze für die Fußball-Nationalmannschaft schon im Oktober.

„Grundsätzlich bin ich recht zuversichtlich, nachdem es jetzt schon für 90 Minuten gereicht hat“, sagte der Innenverteidiger im Interview mit der WAZ. Allerdings komme es darauf an, „was das Knie macht“. Er werde alle Optionen auch mit dem BVB besprechen.

Schlotterbeck (25) war seit April wegen einer Meniskusverletzung ausgefallen, erst am vergangenen Wochenende kehrte er gegen den VfL Wolfsburg (1:0) zurück. „Ich habe gelernt, dass auch mal schlechtere Zeiten kommen können“, sagte er. „Ich hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht.“

Die Nationalmannschaft steht nach holprigem Start in die WM-Qualifikation vor Spielen gegen Luxemburg (10. Oktober/Sinsheim) und Nordirland (13. Oktober/Belfast). „Mein Ziel ist, bis zur WM beim DFB den Stammplatz zu sichern“, betonte Schlotterbeck.

