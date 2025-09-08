Start in die EM-Quali: Di Salvo noch in der Findungsphase

SID 08.09.2025 • 18:45 Uhr Zum Auftakt trifft der Vizeeuropameister auf Lettland. Für Antonio Di Salvo ist die Begegnung in Rostock eine besondere.

Trainer Antonio Di Salvo will sich auch unmittelbar vor dem Start in die EM-Quali noch nicht auf einen festen Kapitän und eine klare Nummer eins bei seiner "neuen" U21 festlegen. "Das war die vergangenen Male einfacher, deshalb will ich mir das offenhalten. Es geht mir erstmal darum, die Jungs kennenzulernen", sagte der 46-Jährige vor dem Heimspiel gegen Lettland am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) im Rostocker Ostseestadion.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und auch sonst seien nach dem 2:0 in Albanien am Freitag, wo Di Salvo zur Halbzeit bis auf eine Position komplett durchrotierte und jedem Feldspieler Einsatzzeiten gab, "noch nicht alle Positionen fix. Da brauche ich noch eine Nacht, um ein Gefühl zu bekommen." Die fünf Vize-Europameister (Elias Baum, Lukas Ullrich, Brajan Gruda, Nelson Weiper und Nicoló Tresoldi) haben "auf jeden Fall diesen kleinen Vorsprung - und trotzdem müssen sie sich wieder zeigen", so Di Salvo.

Das Ziel in der EM-Quali sei klar: "Jedes Spiel gewinnen und alles geben", sagte Verteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, zweitjüngster Spieler im Kader. "Klar ist aber auch, dass wir uns verbessern müssen", beim Test-Sieg in Albanien beim EM-Gastgeber 2027 (zusammen mit Serbien) sei "nicht alles optimal" gewesen, so Di Salvo - und versprach: "Wir werden morgen besser sein."