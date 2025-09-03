Überraschung um Terzic bei Wontorras Comeback!

Johannes Vehren 03.09.2025 • 09:36 Uhr Edin Terzic ist seit Sommer 2024 vereinslos. Nun hat der Ex-BVB-Coach einen neuen Job.

Überraschung um Edin Terzic! Wie RTL bekannt gegeben hat, wird der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund Experte des TV-Senders.

Seinen ersten Einsatz wird Terzic bereits am kommenden Sonntag haben, wenn die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf Nordirland (ab 20.45 Uhr im Liveticker) trifft.

Dabei wird er unter anderem an der Seite von Lothar Matthäus, der ebenfalls als RTL-Experte fungiert, und Moderatorin Laura Wontorra zu sehen sein.

TV-Überraschung um Terzic bei Wontorra-Comeback

Für Wontorra ist es das Comeback im Sportbereich bei RTL, wo sie zuletzt Unterhaltungssendungen moderiert hatte. „Die beliebte Moderatorin wird unter anderem im Wechsel mit Florian König die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft bei RTL präsentieren“, hatte der Sender im Juni verkündet.

Für Terzic ist es nicht seine erste TV-Erfahrung, denn in der Vergangenheit war der 42-Jährige bereits für den Streaminganbieter Amazon Prime im Rahmen der Champions-League-Übertragung als Analyst und Experte tätig.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können. Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen", wird der 42-Jährige in einer Mitteilung zitiert.

Terzic holte Titel mit dem BVB

Von RTL heißt es: „Edin Terzic steht für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel. Als Trainer mit internationaler Erfahrung bringt er wertvolle Perspektiven mit, die unsere Berichterstattung weiter stärken. Mit seiner eloquenten Art und seiner fachlichen Expertise wird er unseren TV-Übertragungen bei RTL Sport zusätzlich neue Impulse geben“, so der Ressortleiter Sport bei RTL News, Ivo Hrstic.