Völler vor WM-Quali: "Jetzt zählt es"

SID 03.09.2025 • 06:12 Uhr Der DFB-Sportdirektor fordert in der WM-Qualifikation den Gruppensieg.

Rudi Völler hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die bevorstehende Qualifikation für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko eingeschworen. "Jetzt gilt es, jetzt zählt es", sagte der DFB-Sportdirektor im Interview mit der Sportschau: "Jetzt geht es los mit der WM-Qualifikation, die wollen wir natürlich erfolgreich als Erster bestreiten."

Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet mit der Partie am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in der Slowakei in den Wettbewerb. Am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) empfängt Deutschland in Köln Nordirland.

"Wir wollen die ersten Punkte einfahren", sagte Völler und richtete dann den Blick bereits auf die Endrunde im kommenden Jahr: "Jeder, der hier eingeladen ist, ist voller Euphorie und Enthusiasmus. Es weiß jeder, dass so eine Weltmeisterschaft nur alle vier Jahre ist. Das ist etwas Besonderes. Wir wollen unser Land würdig vertreten."

Der 65-Jährige schreibt dem Quali-Auftakt eine große Bedeutung zu. Ein guter Start sei "enorm wichtig", sagte Völler: "Damit der Druck ein bisschen abfällt, der immer ein bisschen da ist, wenn man Favorit in der Gruppe ist."

