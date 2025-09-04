WM 2026: Deutschland-Sieg wäre doppelt wichtig!

SPORT1 04.09.2025 • 14:14 Uhr Deutschland startet gegen die Slowakei in die WM-Quali. Ein Sieg ist allerdings auch abseits der drei Punkte von großer Bedeutung.

Für die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Julian Nagelsmann geht es beim Länderspiel gegen die Slowakei am Donnerstagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER) um mehr als nur drei Punkte für die WM-Qualifikation.

Es geht bereits um die WM und den begehrten Platz im besten Lostopf, der wiederum durch den Platz in der FIFA-Weltrangliste bestimmt wird. Und da könnte es für das DFB-Team knifflig werden.

Ein Ausrutscher im Spiel gegen die Slowakei könnte ein Abrutschen in der Weltrangliste zur Folge haben. Noch steht Deutschland (1717 Punkte) auf Rang neun, dahinter lauern allerdings Kroatien (1708) und Italien (1703).

WM-Quali: Deutschland kämpft um Lostopf 1

Eine Niederlage in Bratislava wäre ein herber Rückschlag. Eine Pleite gegen die Slowakei würde rund 18 Punkte kosten, ein Sieg aber nur etwa sieben Punkte einbringen.

In Lostopf 1 sind drei Plätze für die Gastgeber USA, Kanada und Mexiko reserviert, die restlichen Plätze bekommen die besten neun Mannschaften in der FIFA-Weltrangliste.

WM 2026: Argentinien oder Spanien als DFB-Gegner?

Teams aus Lostopf 1 können bei der Gruppenauslosung der WM lediglich Teams aus den anderen Lostöpfen (2, 3 und 4) zugelost bekommen.

Fällt Deutschland jedoch aus dem besten Lostopf, droht im schlimmsten Fall ein Duell mit den Top-Teams der Weltrangliste. Konkret geht es dabei um Argentinien, Spanien, Frankreich und Co.

Allerdings könnte man auch auf die vermeintlichen schwächeren Gastgeber-Teams treffen.

Bundestrainer Nagelsmann betonte bereits die Wichtigkeit

Nagelsmann hatte bereits häufiger auf die Wichtigkeit der Weltranglisten-Platzierung hingewiesen. In jeweils zwei Partien gegen die Slowakei, Luxemburg und Nordirland gilt es, Platz neun zu verteidigen.