WM-Quali: Volle Kapelle für Nagelsmann

SID 03.09.2025 • 11:25 Uhr Der Bundestrainer muss vor dem Duell mit der Slowakei in Bratislava keine weiteren Ausfälle verzeichnen.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann kann zum Start der WM-Qualifikation in Bratislava gegen die Slowakei (Donnerstag, 20.45 Uhr/ARD) auf alle 23 nominierten Spieler zurückgreifen. Beim Abschlusstraining, der erst zweiten Einheit dieses Lehrgangs, bereitete Nagelsmann seine Profis am Mittwoch noch im Sonnenschein von Herzogenaurach auf die Nummer 52 der Weltrangliste vor.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die DFB-Elf muss auf wichtige Spieler verzichten: Torwart Marc-André ter Stegen, Verteidiger Nico Schlotterbeck sowie die Offensiven Jamal Musiala, Kai Havertz und Tim Kleindienst sind allesamt verletzt. Dafür stehen drei Neulinge im Aufgebot: Der Augsburger Schlussmann Finn Dahmen, Abwehrspieler Nnamdi Collins aus Frankfurt und Mittelfeldmann Paul Nebel (FSV Mainz 05).