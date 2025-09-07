WM-Qualifikation: Deutschland - Nordirland heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 07.09.2025 • 17:45 Uhr Nach der 0:2-Blamage am Donnerstag in der Slowakei muss die deutsche Nationalmannschaft gegen Nordirland gewinnen, um noch Chancen auf den Gruppensieg zu haben.

Um die Bedeutung des Spiels gegen Nordirland (So. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zu erkennen, reicht ein Blick auf die Tabelle in Gruppe A der WM-Qualifikation.

{ "placeholderType": "MREC" }

Da steht Deutschland nach der blamablen 0:2-Niederlage zum Auftakt in der Slowakei auf dem letzten Platz – noch hinter Luxemburg!

Ein Sieg für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die Nordiren ist also Pflicht, wenn es nicht auf den mühsamen und gefährlichen Umweg über die Playoffs zur WM 2026 zuschlittern will.

Den vermeidet der viermalige Weltmeister aber nur als Gruppensieger.

{ "placeholderType": "MREC" }

WM-Qualifikation: So können Sie Deutschland gegen Nordirland heute LIVE verfolgen:

TV: RTL

RTL Stream: rtl+

rtl+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Wir müssen emotional Fußball spielen! In jedem Spiel!“, forderte Nagelsmann mit Blick auf das Spiel gegen die Nordiren.

In Köln steht aber auch der Bundestrainer selbst im Blickpunkt. Denn genauso auffällig wie die indiskutable Leistung des Teams auf dem Platz waren die vielen taktischen Veränderungen, mit deren Umsetzung die einzelnen Spieler offensichtlich ihre Probleme hatten.

Deutschland gegen Nordirland - die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Baumann - Mittelstädt, Tah, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Amiri, Wirtz - Woltemade

{ "placeholderType": "MREC" }

Nordirland: Peacock-Farrell - Bradley, Hume, McNair, Toal, Devenny - McCann, Galbraith, Charles, Price - Reid

Insofern wird es sehr spannend sein, wie die Aufstellung gegen die Nordiren aussehen wird.

Nordirland erster Tabellenführer

Die Nordiren haben nach dem 3:1-Sieg in Luxemburg zum Start in die WM-Qualifikation die Tabellenführung in Gruppe A übernommen und strotzen – im Gegensatz zum deutschen Team - vor Selbstvertrauen.

{ "placeholderType": "MREC" }