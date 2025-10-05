Bizarre Tat in Essen: Statue von deutscher WM-Ikone beschädigt

Irritierende Tat in Essen: Unbekannte haben offenbar versucht, die Statue des deutschen WM-Helden Helmut Rahn zu entwenden. Wie die WAZ berichtet, wurden an den Beinen der Bronzefigur Säge- und Flexspuren gefunden.
Statue von deutscher WM-Ikone angesägt
Rahns Ex-Klub Rot-Weiss Essen soll bei der Polizei bereits Anzeige erstattet haben. RWE-Pressesprecher Henrik Lerch erklärte: „Dass jemand die Skulptur einer Fußball-Legende beschädigt, um sie zu stehlen, ist eine schwer erträgliche Vorstellung.“
Auch Uwe Rahn, Sohn des einstigen Weltmeisters, meldete sich in der WAZ zu Wort: „Ich bin gerade im Urlaub und habe Fotos zugeschickt bekommen. Ich hoffe, dass die Tat aufgeklärt wird.“
Rahn hatte Deutschland 1954 zum ersten WM-Titel der Geschichte geführt. Von 1951 bis 1959 spielte er für RWE. Rahn verstarb 2003.
Ein Jahr nach seinem Tod wurde die Statue enthüllt, es handelt sich um ein Werk der Bildhauerin Inka Uzoma. Seit 2014 befindet sie sich vor dem Eingang zur Stehtribüne der Westkurve des Stadions an der Hafenstraße.