DFB-Elf gewarnt: "So Spiele sind trügerisch"

SID 07.10.2025 • 14:13 Uhr Aleksandar Pavlovic und David Raum geben sich dennoch fest entschlossen, gegen Luxemburg das wahre Gesicht der DFB-Elf zu zeigen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will Außenseiter Luxemburg in der WM-Qualifikation keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. „So Spiele sind immer ein bisschen trügerisch“, sagte der Leipziger David Raum vor dem Duell mit dem 96. der Weltrangliste am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim.

„Man muss schauen“, ergänzte er, „dass man mit der richtigen Mentalität rangeht, die richtige Einstellung zeigt, von der ersten bis zur letzten Minute - vor allem nach den jüngsten Spielen.“

Pavlovic: „Müssen Vollgas geben“

Aleksandar Pavlovic ergänzte, die Mannschaft habe „Bock“ und wolle „zeigen, was wir drauf haben“. Auch ein Rezept, wie der Underdog zu knacken sei, glaubt der Münchner zu kennen: „Einfach den Ball laufen lassen, Fußball spielen, Spaß haben am Spiel. Warten, bis eine Lücke frei ist. Da muss man schon Geduld haben.“

Nach dem Stolperstart in die WM-Quali in der Slowakei (0:2) und gegen Nordirland (3:1) sei „uns noch ein Tick mehr klar, dass wir da Vollgas geben müssen - und das werden wir auch machen“, versprach Pavlovic: „Wir wollen alles geben, damit wir die Fans und alle anderen überzeugen können.“

