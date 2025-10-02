DFB-Kader da! Nagelsmann baut kräftig um

SPORT1 02.10.2025 • 10:43 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Luxemburg und Nordirland. Der 38-Jährige holt den nächsten Frankfurter zur Nationalmannschaft.

Julian Nagelsmann hat vor der anstehenden Länderspiel-Periode seinen Kader für die nächsten WM-Qualifikationsspiele bekanntgegeben.

Wie der DFB mitteilte, wird Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt erstmals Teil der deutschen A-Nationalmannschaft sein. Der Linksverteidiger wurde wie 23 weitere Spieler für die anstehenden Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (10. Oktober) und Nordirland (13. Oktober) in den Kader berufen.

Sané fehlt erneut

Ebenfalls wieder Teil des Kaders sind Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jonathan Burkardt und auch Aleksandar Pavlovic. Ridle Baku feiert ebenfalls sein Comeback im DFB-Team. Der 27-Jährige war zuletzt im November 2021 für Deutschland nominiert worden.

Leroy Sané, der seit Sommer für Galatasaray Istanbul spielt, wurde wie auch schon in der zurückliegenden Länderspiel-Periode nicht berücksichtigt. Ebenfalls fehlen wird Niclas Füllkrug, der in der laufenden Saison noch ohne Torbeteiligung bei West Ham United ist.

Deutschland unter Druck

Nach den ersten beiden Qualifikationsspielen liegt Deutschland hinter der Slowakei (6 Punkte) und Nordirland (3 Punkte) mit ebenfalls drei Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2026 in Nordamerika, der Gruppenzweite muss in den Playoffs um die WM-Teilnahme kämpfen.

„Zwei Siege - das ist unser klares Ziel, um die WM-Qualifikation weiter auf direktem Weg zu erreichen“, betonte der Bundestrainer: „Auch wenn wir weiterhin auf einige Spieler verzichten müssen, sind wir überzeugt: Unser Kader hat die Qualität, um es besser zu machen als zuletzt.“

Nagelsmann beklagt zahlreiche Verletzte

Nagelsmann musste erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Zauberfuß Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz oder Alternativen wie Benjamin Henrichs und Tim Kleindienst noch nicht wieder einsatzfähig.

Von den im September noch nominierten Spielern fanden neben dem verletzten Rüdiger und Füllkrug auch der unglückliche Debütant Nnamdi Collins, Maximilian Mittelstädt, Pascal Groß und Paul Nebel keine Berücksichtigung mehr. Weiter nicht dabei sind Robin Gosens und Deniz Undav.

Der deutsche Kader im Überblick

Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Finn Dahmen (FC Augsburg)

Abwehr: Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (FC Bayern), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Ridle Baku (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig)

Mittelfeld: Joshua Kimmich (FC Bayern), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Serge Gnabry (FC Bayern), Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern)

Angriff: Nick Woltemade (Newcastle United), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt)

