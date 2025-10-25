Ex-DFB-Star schlägt Alarm: "Wir haben eine Stürmer-Krise"

Franziska Wendler 25.10.2025 • 11:12 Uhr Ex-Stürmer Kevin Kuranyi macht beim DFB-Team das ein oder andere Problem aus, zum Beispiel im Sturm.

Im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland (1:0) beendete Nick Woltemade mit seinem Treffer eine Negativ-Serie von 528 Minuten ohne Mittelstürmer-Tor beim DFB. Für Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi ist der Angreifer von Newcastle United „auf einem sehr guten Weg zum internationalen Top-Stürmer“, wie er im Interview mit der Sport Bild erklärte.

Aber: „Bei der Nationalmannschaft liegt trotz der zwei Siege gegen schwächere Gegner einiges im Argen.“

Nach Meinung von Kuranyi hat Deutschland in der Offensive ein Problem. „Wir haben eine Stürmer-Krise. Es gibt zwar einige Jungs mit Qualität, aber wir laufen der Weltspitze schon ein wenig hinterher. Das gilt auch für alle anderen Mannschaftsteile.“

Kuranyi sieht DFB-Team nicht auf dem höchsten Niveau

Man habe mit Florian Wirtz und Jamal Musiala zwar „zwei Weltklasse-Spieler“ und „auch sonst gute Jungs“. Das reicht für die Weltspitze aber nicht aus. „Insgesamt können wir aktuell nicht mit Top-Nationen wie Frankreich oder Spanien mithalten“, machte der ehemalige Stuttgart-Stürmer klar.

Als Grund hat der 43-Jährige unter anderem einen Mangel an Ex-Profis in den Trainerstäben der Nachwuchs- und der Profispieler ausgemacht. So sei zwar „modernste Technik im Einsatz. Aber es gibt zu wenige Leute in den Trainer-Stäben, die aus der Praxis kommen“, war sich Kuranyi sicher.

Mehr Trainer mit Praxiserfahrung als Lösung

„Es gibt einige Trainer, Analytiker und Scouts, die gerne über den Fußball reden, aber selbst keine praktische Erfahrung haben. Natürlich kann man trotzdem ein guter Trainer sein. Dennoch wären mehr Ex-Profis in den Trainerteams wichtig, die bestimmte Situationen auf dem Feld und in der Kabine schon selbst erlebt haben.“

Und weiter: „Das ist auf der spielerischen und auch auf der mentalen Ebene wertvoll. Wenn große, ehemalige Spieler dir als Trainer von ihren Erfahrungen berichten oder auch mal eine lustige Anekdote erzählen, bringt dir das als Spieler mehr als die zehnte Videosequenz einer verunglückten Flanke.“