Knieprobleme: Gruda reist von U21 ab

U21-Star muss verletzt abreisen

Brajan Gruda von Brighton & Hove Albion fehlt der U21 in der EM-Qualifikation.
Fehlt der U21: Brajan Gruda
Fehlt der U21: Brajan Gruda
© IMAGO/SPP/SID/Natalie Mincher
SID
Offensivspieler Brajan Gruda wird der U21 bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung stehen. Den Profi von Brighton & Hove Albion plagen anhaltende Knieprobleme, die aus dem letzten Premier-League-Spiel bei den Wolverhampton Wanderers resultieren.

Das teilte der DFB am Dienstag mit. Gruda wird den DFB-Lehrgang in Leipzig vorzeitig verlassen, auf eine Nachnominierung verzichtet Cheftrainer Antonio Di Silva zunächst.

Der Vizeeuropameister trifft in der Qualifikation zur EM 2027 am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Jena auf Griechenland, vier Tage danach steht am Dienstag (18.30 Uhr/ProSieben MAXX) das Auswärtsspiel in Belfast gegen Nordirland an.

