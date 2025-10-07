Lahm fordert: DFB-Elf "Vertrauen geben"

SID 07.10.2025 • 05:38 Uhr Der Weltmeister von 2014 blickt gespannt auf die derzeitige Entwicklung bei der DFB-Elf.

Der frühere DFB-Kapitän Philipp Lahm macht sich keine Sorgen um die strauchelnde Fußball-Nationalmannschaft. "Man muss uns erstmal schlagen. Das gilt immer noch so", sagte Lahm am Rande der Hall-of-Fame-Preisverleihung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Entwicklung der Mannschaft "hinke" derzeit "ein bisschen", aber: "Wir sind ja immer sehr pessimistisch. Ich glaube, wir sollten jetzt positiv auf die nächsten Länderspiele schauen", so Lahm.

Der mittlerweile 41-Jährige hatte die DFB-Auswahl 2014 in Rio de Janeiro als Kapitän zum WM-Titel geführt. Der jetzigen Nationalelf müsse man "auch Vertrauen geben", forderte Lahm. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann steht nach der Auftaktniederlage in der Slowakei (0:2) in der WM-Qualifikation unter Druck, gegen Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/ARD) und in Nordirland am kommenden Montag (20.45 Uhr/RTL) müssen Siege her. "Ich bin gespannt, was in der nächsten Zeit passiert", sagte Lahm.