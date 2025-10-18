Leno-Rückkehr beim DFB? "Nagelsmann hat gesagt, dass keine Tür zu ist"

Philipp Schmidt , Johannes Vehren 18.10.2025 • 23:44 Uhr Bernd Leno verzichtete zuletzt auf eine Nominierung für den DFB. Bei SPORT1 stellt er nun klar, wie es um seine Position gegenüber Bundestrainer Julian Nagelsmann steht.

Keeper Bernd Leno hat seine Position gegenüber dem DFB und Bundestrainer Julian Nagelsmann klargestellt.

„Ich bin im Kontakt mit dem Torwarttrainer (Andreas Kronenberg; Anm. d. Red.). Alles sehr respektvoll abgelaufen, kein Wortgefecht oder was Respektloses vorgefallen. Julian Nagelsmann hat auch gesagt, dass keine Tür zu ist. Natürlich ist die Tür nicht weiter aufgegangen“, sagte der 33-Jährige nach der Niederlage des FC Fulham gegen den FC Arsenal (0:1) auf SPORT1-Frage.

Rückblick: Im Oktober 2024 hatte Leno auf eine Nominierung für den DFB wegen der Aussichtslosigkeit auf Spielzeit verzichtet. Seither wurde er von Bundestrainer Nagelsmann nicht mehr für den Kader berücksichtigt.

Leno-Rücktritt? „Da wurde mehr medial was gemacht“

„Ich sehe das mittlerweile ganz entspannt, mache mir keinen Druck, ich werde im März 34, ich habe die Entscheidung bewusst getroffen, ich habe nie gesagt, dass ich zurücktrete, da wurde mehr medial was gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen und gesagt, dass ich mich mehr auf Fulham konzentriere, als beim DFB mitzufahren und dann auf der Bank oder Tribüne zu sitzen“, sagte Leno weiter.

Von einem Torwartproblem sei „Deutschland ganz weit weg. Egal ob es Manu (Manuel Neuer; Anm. d. Red.) wird, Oli Baumann bleibt oder Marc (Marc-André ter Stegen; Anm. d. Red.) zurückkommt. Da braucht man sich in Deutschland keine Sorgen machen. Ich schaue es ganz entspannt als Fan, für mich bricht keine Welt zusammen.“

Mit Torwarttrainer Kronenberg rede er „weniger über die Spiele, es ist eher ein Austausch, wie es einem geht. Weniger über die Spiele, sondern als Zeichen der Wertschätzung. Offenes und korrektes Verhältnis. Nullkommanull böses Blut.“