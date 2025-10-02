Littbarski hat wegen WM-Qualifikation "Schiss"

SID 02.10.2025 • 14:15 Uhr Pierre Littbarski, Weltmeister von 1990, fordert zudem eine Fokussierung auf das Wesentliche: „Prada schießt keine Tore.“

Pierre Littbarski sorgt sich nach dem schwachen Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikation um die direkte Teilnahme an der Endrunde 2026. „Ich habe Schiss, dass wir es nicht durch die Quali schaffen, also dass man nochmal Überstunden machen oder Nachhilfeunterricht nehmen muss“, sagte der Weltmeister von 1990 in seinem von Suzuki produzierten Podcast „Littis Einwurf“. Sein Fazit: „Ich glaube nicht, dass wir in dieser Konstellation im Moment viel über einen Titel reden sollten.“

Deutschland liegt in Gruppe A nach zwei Spielen mit nur drei Punkten hinter der Slowakei (6) und Nordirland (3) nur auf Rang drei. Allerdings wäre selbst als Gruppenletzter nichts verloren - in diesem Fall würde das DFB-Team dank der guten Ergebnisse in der Nations League in den Play-offs eine weitere Chance erhalten.

Littbarski macht sich „extreme Sorgen“

Als großes Problem sieht Littbarski die Stürmerposition. „Wir beschäftigen uns extrem mit dem Spielaufbau. Aber eigentlich liegt die Misere auch vorne in der Endzone“, sagte der 65-Jährige. Er mache sich auch angesichts der Verletzungen von Tim Kleindienst und Kai Havertz und den Problemen von Niclas Füllkrug „extreme Sorgen, wie wir Tore überhaupt erzielen sollen“.