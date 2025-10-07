Nachnominierter Atubolu verschläft DFB-Anruf

SID 07.10.2025 • 10:28 Uhr Der Torhüter vom SC Freiburg steht erstmals im Kader von Julian Nagelsmann.

Torhüter Noah Atubolu vom Bundesligisten SC Freiburg hätte seine erstmalige Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fast verpennt. „Ich habe nach dem Vormittagstraining einen Mittagsschlaf gemacht - nach dem Aufwachen waren mehrere verpasste Anrufe von Bundestorwarttrainer Andreas Kronenberg und SC-Torwarttrainer Michael Müller auf dem Handy“, verriet der 23-Jährige auf der Freiburger Homepage und ergänzte: „Die haben gesagt, der Fahrer sei gleich da und ich muss los.“

Atubolu war von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag kurzfristig für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und in Nordirland nachnominiert worden, weil Schlussmann Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim über Übelkeit klagte. Atubolu traf am späten Montagabend im Teamquartier in Herzogenaurach ein.