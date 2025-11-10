Baur ersetzt Ouédraogo bei der U21

SID 10.11.2025 • 20:54 Uhr Der Mittelfeldspieler vom SC Paderborn kommt als Nachrücker zum Zuge, da Assan Ouédraogo von Julian Nagelsmann nachnominiert wurde.

Als Ersatz für Assan Ouédraogo rückt Mika Baur in das Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft nach. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wurde der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Zweitligisten SC Paderborn noch am Montagabend beim Team erwartet, das sich auf die EM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Malta in Fürth und vier Tage später in Georgien vorbereitet.