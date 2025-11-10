Als Ersatz für Assan Ouédraogo rückt Mika Baur in das Aufgebot der deutschen U21-Nationalmannschaft nach. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, wurde der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Zweitligisten SC Paderborn noch am Montagabend beim Team erwartet, das sich auf die EM-Qualifikationsspiele am Freitag gegen Malta in Fürth und vier Tage später in Georgien vorbereitet.
Baur ersetzt Ouédraogo bei der U21
Der Mittelfeldspieler vom SC Paderborn kommt als Nachrücker zum Zuge, da Assan Ouédraogo von Julian Nagelsmann nachnominiert wurde.
Mika Baur (r.) im Einsatz für für den SCP
© FIRO/SID
Ouédraogo (19) von RB Leipzig war von Julian Nagelsmann für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nachnominiert worden. Der Bundestrainer reagierte damit auf den Ausfall des Mainzers Nadiem Amiri, der wegen Adduktorenproblemen nicht zum Treffpunkt nach Wolfsburg reiste. Das DFB-Team spielt am Freitag in Luxemburg und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei.