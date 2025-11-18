Karl trifft erneut: U21 gewinnt Härtetest in Georgien

SID 18.11.2025 • 19:55 Uhr Der Jungstar vom FC Bayern trifft auch in seinem zweiten Spiel, Said El Mala liefert die Vorlage. Die DFB-Auswahl bleibt Griechenland auf den Fersen.

Vorlage Said El Mala, nächster Treffer Lennart Karl: Dank ihrer beiden Shootingstars haben die deutschen U21-Fußballer die direkte EM-Qualifikation weiter in der eigenen Hand. In Georgien gewann das Team von Trainer Antonio Di Salvo den wichtigen Härtetest zum Jahresabschluss mit 2:0 (1:0) und bleibt Tabellenführer Griechenland in der Gruppe F auf den Fersen. Der Rückstand beträgt zur Halbzeit der Qualifikation weiter drei Punkte.

Gegen einen tiefstehenden Gegner brauchte es eine Kombination der beiden Jüngsten im Team, um den Knoten zu lösen. Rückkehrer El Mala (19) vom 1. FC Köln verlängerte einen Eckball mit dem Kopf, am zweiten Pfosten musste Karl (17/FC Bayern) nur noch einschieben (45.+2). Bereits am Freitag gegen Malta (6:0) hatte er bei seinem Debüt doppelt getroffen. Nicoló Tresoldi (FC Brügge) sorgte für die Vorentscheidung (58.).

„Wir müssen jedes Spiel gewinnen und unsere Hausaufgaben machen“, forderte Di Salvo vor dem Spiel bei Sat.1 mit Blick auf die Tabelle, in der die Griechen nach dem 4:0-Sieg gegen Nordirland am frühen Nachmittag sogar auf sechs Punkte enteilt waren.

El Mala rückte nach seinem Intermezzo bei der A-Nationalmannschaft gleich wieder in die Startelf, sollte laut Di Salvo sein „Hochgefühl“ mitnehmen. Das gelang. Der Augsburger Mert Kömür per Seitfallzieher (14.), Tresoldi per Kopf an den Pfosten (25.) und Union Berlins Aljoscha Kemlein (26.) ließen auf Flanke des Kölner Shootingstars noch die Führung liegen, ehe Karl nach einem Eckball von Bayern-Teamkollege Tom Bischof und der Verlängerung von El Mala goldrichtig stand.

Insgesamt aber tat sich die DFB-Auswahl gegen die Georgier, die am Freitag 0:3 in Griechenland verloren hatten, über weite Strecken schwer. Di Salvo, der 2023 bei der EM in Georgien bei seinem ersten Turnier als Cheftrainer mit der U21 schon in der Vorrunde gescheitert war und damit auch die Olympia-Tickets für Paris verpasst hatte, forderte an der Seitenlinie immer wieder lautstark „mehr Tempo“. „Wir müssen so schnell wie möglich das zweite Tor schießen“, mahnte Co-Trainer Shkodran Mustafi zur Pause.

Karl hatte die erste gute Gelegenheit nach dem Seitenwechsel (56.), hinten war Torhüter Dennis Seimen (SC Paderborn), der diesmal den Vorzug vor Mio Backhaus (Werder Bremen) bekam, weitestgehend beschäftigungslos. Tresoldi sorgte mit dem zweiten Treffer für Ruhe.