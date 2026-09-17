DFB-Neuling erfüllt sich großen Traum

Bei Hennes Behrens ist die Vorfreude gewaltig. Der Linksverteidiger gehört zum deutschen XXL-Kader und erfährt viel Lob von seinem Klubcoach.

Für Hennes Behrens geht, na klar, „ein Traum in Erfüllung“ mit seiner überraschenden Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. „Unser guter Saisonstart hat mir sicher sehr geholfen“, sagte der 21 Jahre alte Linksverteidiger vom FC Augsburg, „daher bin ich meinen Teamkollegen, dem Trainerteam und allen Verantwortlichen des FCA dankbar, dass ich hier das Vertrauen bekomme und mich beweisen kann.“

Baum lobt Behrens‘ deutsche Tugenden

Für Behrens‘ Trainer Manuel Baum ist die Nominierung seines Schützlings nur „logisch“. Der 3,5 Millionen Euro teure Neuzugang aus Hoffenheim, in der vergangenen Rückrunde nach Heidenheim verliehen, sei ein „Paradebeispiel“ für die viel zitierten „deutschen Tugenden“, sagte der Coach.

FCA-Profi Hennes Behrens (r.) FCA-Profi Hennes Behrens (r.) © picture-alliance/Pressefoto M.i.S./SID/Bernd Feil

„Hennes Behrens lebt 24 Stunden dafür, der rennt über 12 km im Spiel, lässt sich nicht abschütteln, ist immer in jedem Zweikampf drin, ein super Energiegeber und Teamplayer“, schwärmte Baum. Außerdem habe er selten einen Spieler gesehen, der so herausragend gut ohne Ball agiere, „da ist er wirklich top, top“. Dazu komme eine „hohe Schnelligkeitsausdauer, technische Qualität“ und Beidfüßigkeit.

FCA-Nominierungen als starke Auszeichnung

Dass neben Behrens auch Finn Dahmen (erneut) eingeladen wurde, wertete Baum als „total schöne Auszeichnung für den Verein“. Er verriet, dass in Anton Kade „noch ein Dritter dabei gewesen wäre, wenn er nicht verletzt gewesen wäre“.

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Sportdirektor Benni Weber nannte Behrens‘ Berufung eine „schöne Bestätigung – für ihn persönlich, aber auch für unseren Weg beim FC Augsburg, jungen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf hohem Niveau zu beweisen und weiterzuentwickeln“. Auch Dahmen habe die Nominierung „absolut verdient. Er trägt mit konstant starken Leistungen maßgeblich zum Erfolg unserer Mannschaft bei“, meinte Weber.

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Auf den Torwart und Behrens wartet sogar ein besonderes Heimspiel: Die zweite Partie in der Nations League nach dem Start am 24. September in den Niederlanden findet drei Tage darauf gegen Griechenland in der ausverkauften Augsburger WWK-Arena statt.

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