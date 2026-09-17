BVB-Star raus: Kovac reagiert auf Klopp

Der BVB schickt drei Spieler zur deutschen Nationalmannschaft - doch einer muss in Dortmund bleiben. Nun bezieht Trainer Niko Kovac Stellung.

Niko Kovac hat die Nicht-Nominierung von Maximilian Beier für die deutsche Nationalmannschaft mit klaren Worten eingeordnet. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund fehlt im ersten Aufgebot des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp.

“Wir waren im Austausch, Jürgen und ich. Ich wurde schon abgeholt, ich wusste es schon ein, zwei Tage eher, wer dabei ist und wer nicht“, sagte Trainer Kovac vor dem Bundesligaspiel des BVB gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 18.30 Uhr): „Die drei, die dabei sind, sind natürlich glücklich. Maxi ist ein bisschen geknickt und enttäuscht.“

Niko Kovac spricht über Maximilian Beier Niko Kovac © IMAGO/Nordphoto

Beier hatte es nicht in das 44 Mann starke Aufgebot geschafft, mit von der Partie sind derweil die Dortmund-Stars Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und Felix Nmecha.

Beier? Kovac wirbt um Respekt für Klopp-Entscheidung

„Ich war selber Nationaltrainer und weiß, wie schwer das ist, alle unter einen Hut zu bekommen“, sagte Kovac, der einst für seine Heimatnation Kroatien an der Seitenlinie stand: „Ich weiß, dass Maxi das als toller Mensch auffangen wird und sich weiter empfehlen wird. Er ist ein wichtiger Spieler für uns.“

Kovac zeigte sich überzeugt, dass WM-Fahrer Beier, der bisher bei zehn Länderspielen steht, in naher Zukunft wieder eine Möglichkeit auf weitere Einsätze im DFB-Trikot bekommen wird. Klopps Entscheidung gegen den 23-Jährigen gelte es nun zu respektieren, betonte der Coach noch: „Ich denke, wir sollten das, was der Bundestrainer jetzt entschieden hat, auch akzeptieren.“

+45 IMAGO/MIS Klopps erster DFB-Kader

Der neue Bundestrainer fälle „seine Entscheidungen meines Erachtens nach bestem Wissen und Gewissen. Daher geben wir ihm eine Chance, weil ich weiß: Er weiß, was er macht.“

Beier kommt in der noch jungen Saison auf sechs Einsätze und drei Assists.

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