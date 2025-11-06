Nagelsmann überrascht mit DFB-Kader!

Felix Kunkel 06.11.2025 • 13:01 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet den Kader für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele - die eine oder andere Überraschung ist dabei. Neben einem Neuling nominiert er auch zwei Rückkehrer.

Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg (14. November) und die Slowakei (17. November) bekannt gegeben. Dabei überrascht die eine oder andere Entscheidung des Bundestrainers.

So steht Kölns Shootingstar Said El Mala erstmals im Aufgebot der A-Nationalmannschaft. Der 19-Jährige startet in seiner ersten Bundesliga-Saison durch und spielte zuletzt noch für die deutsche U21-Auswahl. Er solle sich „mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen“, erklärte Nagelsmann am Donnerstag.

Sané kehrt ins DFB-Team zurück

Zurück im DFB-Kader sind außerdem zwei Spieler, die aktuell im Ausland aktiv sind: Offensivspieler Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Verteidiger Malick Thiaw (Newcastle United) stehen nach längerer Abwesenheit vor ihrem Comeback im Trikot der Nationalmannschaft.

Ex-Bayern-Star Sané absolvierte sein 70. und bis dato letztes Länderspiel im Juni dieses Jahres, für Thiaw ist es gar die erste Nominierung seit Oktober 2023.

Sané habe sich seine Nominierung „mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet“, meinte Nagelsmann. Der Flügelstürmer erzielte in 14 Pflichtspielen drei Tore und bereitete drei vor. Thiaw, der in Newcastle mit Nick Woltemade zusammenspielt, sei dort „auf Anhieb eine der Stützen“ geworden.

Nagelsmann streicht vier Akteure

Im Vergleich zur letzten Länderspielpause im Oktober verzichtet Nagelsmann auf Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Angelo Stiller (VfB Stuttgart) und Maximilian Beier (Borussia Dortmund).

Ebenfalls nicht dabei ist Bayerns Top-Talent Lennart Karl. In den vergangenen Tagen war über eine Nominierung des 17-Jährigen spekuliert worden.

Nagelsmann musste erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Zauberfuß Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz ebenso wenig einsatzfähig wie die Alternativen Benjamin Henrichs, Niclas Füllkrug oder Tim Kleindienst.

WM-Qualifikation: Deutschland will Platz eins verteidigen

Das DFB-Team hatte sich im Oktober mit Siegen gegen Luxemburg (4:0) und in Nordirland (1:0) an die Spitze der Qualifikationsgruppe A gesetzt.

Mit zwei weiteren Erfolgen würde Deutschland definitiv Platz eins verteidigen und sich damit direkt für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren.

Verpasst die DFB-Elf den Gruppensieg, müsste sie im März 2026 in den Playoffs antreten.

Der deutsche Kader im Überblick: