Rollenteilung bei der U21 - Karl vor Debüt

SID 13.11.2025 • 17:20 Uhr Antonio Di Salvo geht mit zwei Kapitänen und ohne klare Nummer eins in die beiden EM-Qualifikationsspiele. Lennart Karl steht vor seinem U21-Debüt.

U21-Trainer Antonio Di Salvo will sich weiter nicht auf einen festen Kapitän festlegen. „Ich habe zwei, die sich herauskristalisiert haben: Tom Bischof und Finn Jeltsch“, sagte der 46-Jährige vor dem Doppelpack zum Jahresabschluss in der EM-Qualifikation gegen Malta und in Georgien. Am Freitag (18.00 Uhr/Sat.1) in Fürth werde die DFB-Auswahl zunächst Bayern-Profi Bischof auf das Feld führen.

Auch im Tor habe er mit Mio Backhaus (Werder Bremen) und Dennis Seimen (SC Paderborn) eine „Luxussituation, zwei Keeper, die in ihren Vereinen auf höchstem Niveau spielen und super Leistungen zeigen. Ich habe mich entschieden, beiden ein Spiel zu geben“, sagte Di Salvo. Gegen Schlusslicht Malta werde Backhaus beginnen, vier Tage später beim Härtetest in Tiflis dann Seimen.

Karl kommt „definitiv“ zum Einsatz

Im Kampf um das direkte EM-Ticket für die Endrunde 2027 in Serbien und Albanien, wenn es auch um die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 geht, darf sich die DFB-Auswahl keine weiteren Ausrutscher wie im Oktober gegen Tabellenführer Griechenland (2:3) mehr erlauben. Gegen Malta „sind wir der Favorit und werden das auch zeigen. Dass wir nach Griechenland alle Spiele gewinnen wollen und müssen, ist klar“, sagte Di Salvo.