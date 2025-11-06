Sebastian Hoeneß ist schwer verwundert über Julian Nagelsmann

Julius Schamburg 06.11.2025 • 21:45 Uhr Angelo Stiller wird von Julian Nagelsmann nicht in den DFB-Kader berufen. Trainer Sebastian Hoeneß reagiert auf die Entscheidung des Bundestrainers und stellt diese infrage.

Der DFB-Kader von Julian Nagelsmann sorgt beim VfB Stuttgart für Verwunderung. Besonders die Entscheidung, Angelo Stiller nicht zu nominieren, stellte Trainer Sebastian Hoeneß infrage.

Wieso Stiller nicht dabei sei? „Ich weiß nicht, warum. Ganz klar, wir waren sehr überrascht“, sagte Hoeneß vor dem 2:0 (0:0) in der Europa-League gegen Feyenoord Rotterdam.

Hoeneß: „Hat uns ziemlich verwundert“

Stiller sei für den VfB „der zentrale Spieler“ und habe maßgeblichen Anteil daran, dass die Schwaben in der Bundesliga-Tabelle auf Platz vier stehen.

„Das in Kombination hat uns ein bisschen verwundert oder nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich verwundert - dass Ange jetzt nicht dabei ist“, wurde Hoeneß deutlich.

Nun gehe es darum, die Dinge zu akzeptieren und eine sportliche Antwort zu geben. „Das versuchen wir jetzt noch besser zu machen, als wir es in der Vergangenheit schon getan haben“, erklärte der VfB-Coach.

Experte Lothar Matthäus war nicht weniger verwundert als Hoeneß: „Es hat mich überrascht, weil er gerade auf solche Spieler wie Stiller steht. Ein technisch guter Spieler, er hat vor zwei bis drei Monaten noch von ihm geschwärmt und lässt ihn jetzt weg.“

Matthäus: „Hat mich voll überrascht“

Matthäus verwies auf „eine kleine Formschwäche“ von Stiller: „Aber es hat mich voll überrascht, ihn wegzulassen.“

Den Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe erachtete Matthäus als „nicht unbedingt den besten Moment. Es ist immer der Donnerstag, wenn die Nationalmannschaft nominiert wird. Der VfB Stuttgart hat heute zu Hause ein ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, man sollte die Nominierungen auf Freitag verlegen.“

Und was Stiller angeht? „Der Spieler macht sich schon Gedanken, die Enttäuschung ist groß. Hier muss er ja wieder performen. Auch wenn man es verdrängen möchte - es arbeitet in ihm. Es ist im Kopf drin“, sagte Matthäus abschließend.

Der deutsche Kader im Überblick: