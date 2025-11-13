Shootingstar Karl: Habe vor niemandem Angst

SID 13.11.2025 • 05:41 Uhr Das Offensiv-Talent Lennart Karl ist erst 17 Jahre alt, lässt sich von älteren Gegenspielern aber nicht nervös machen.

Unbekümmert zum Shootingstar: Für Lennart Karl von Bayern München ist seine Lässigkeit in Eins-gegen-Eins-Duellen eine seiner großen Stärken. Er habe „keine Angst vor Gegenspielern“, sagte das erst 17 Jahre alte Offensivtalent in einem Interview auf dfb.de: „Egal, wie alt diese sind. Natürlich habe ich vor allen Gegenspielern Respekt, dennoch versuche ich, immer ganz normal Fußball zu spielen. So kann man seine Qualitäten am besten zeigen.“

Karl, der zuletzt mit Toren in der Champions League sowie der Bundesliga für Aufmerksamkeit sorgte und gerade als jüngster Spieler in den Kader der U21-Nationalmannschaft berufen wurde, beschreibt seinen Spielstil selber so: „Ich würde sagen, dass ich viel Speed und einen schnellen Antritt habe. Die meisten meiner Gegenspieler wissen bereits, dass ich auch gerne nach innen ziehe. Irgendwie komme ich manchmal trotzdem vorbei.“ Sein Vorbild? „Seit meiner Kindheit ist ganz klar Lionel Messi mein Idol“, sagte er: „Leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt.“

Karl muss in der Länderspielpause eine Prüfung nachschreiben