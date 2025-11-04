U17-WM: Deutschland - Kolumbien live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 04.11.2025 • 12:30 Uhr Für die deutsche U17-Nationalmannschaft beginnt in Katar die Weltmeisterschaft. Als erste Hürde in der Gruppenphase wartet Kolumbien.

Der Titelverteidiger greift ins Geschehen ein! Am Dienstagnachmittag (ab 15.45 Uhr im LIVETICKER) bestreitet die deutsche U17-Nationalmannschaft um Trainer Marc Meister ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2025 in Katar. Auftaktgegner ist Kolumbien.

Insgesamt wurden 21 Spieler des Jahrgangs 2008 für die DFB-Junioren berufen. Angeführt wird das Team von Gladbach-Torhüter Marcello Trippel, Frankfurts Top-Torjäger Alexander Staff sowie Ben Hawighorst (Bayer Leverkusen) und Elias Vali Fard (Borussia Mönchengladbach).

Deutschland - Kolumbien: So können Sie die U17-WM heute live verfolgen

TV: Sky Sport News

Sky Sport News Stream: FIFA+ ,skysport.de und Sky Sport YouTube

FIFA+ ,skysport.de und Sky Sport YouTube Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Prominentester Name ist Wisdom Mike vom FC Bayern. Der 17 Jahre alte Offensivspieler debütierte unlängst beim deutschen Rekordmeister in der Bundesliga und sogar schon in der Champions League.

Deutschland landet in machbarer WM-Gruppe

An der diesjährigen U17-Weltmeisterschaft nehmen zum ersten Mal 48 statt 24 Nationen teil. Die Mannschaften wurden in zwölf Gruppen mit jeweils vier Teams eingeteilt. In der Gruppenphase werden täglich acht Spiele ausgetragen. Die Erst- und Zweitplatzierten sowie die acht besten Dritten erreichen das Sechzehntelfinale.

Deutschland hat bei der Auslosung eine machbare Vorrundengruppe erwischt: Das Team von Trainer Marc Meister trifft in Gruppe G auf Kolumbien, Nordkorea und El Salvador. Eine Besonderheit ist, dass alle Spiele an einem einzigen Standort, dem Aspire-Zone-Komplex in Al Rayyan, ausgetragen werden.