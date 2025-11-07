U21: Premiere für Lennart Karl

Maximilian Huber 07.11.2025 • 09:29 Uhr Lennart Karl wird erstmals für den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft nominiert. Auch ein Leihspieler des FC Bayern findet sich zum ersten Mal im Aufgebot von Antonio Di Salvo wieder.

Bayern-Youngster Lennart Karl ist zum ersten Mal für die deutsche U21-Nationalmannschaft nominiert worden.

Das gab der DFB am Freitag bekannt, der seinen Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta und Georgien veröffentlichte.

Auch Ibrahimovic erstmals dabei

Ebenfalls zum ersten Mal für die U21 nominiert wurde auch Arijon Ibrahimovic. Der 19-Jährige ist Profi des FC Bayern München und spielt seit Beginn der laufenden Saison leihweise für den 1. FC Heidenheim. Auf der Ostalb ist der gebürtige Nürnberger Stammspieler.

„Zudem freue ich mich, mit Lennart Karl und Arijon Ibrahimovic zwei Spieler für ihre guten Leistungen in den vergangenen Wochen belohnen und für den Kader nominieren zu können“, wird U21-Trainer Antonio Di Salvo in einer Pressemitteilung zitiert.

Der 17-jährige Karl hatte zuletzt in der deutschen U17-Nationalmannschaft gespielt und in 13 Partien insgesamt sieben Tore und sechs Vorlagen beigesteuert. In München hatte er unter Trainer Vincent Kompany sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League bereits getroffen.

Neben Karl und Ibrahimovic darf auch Anton Kade vom FC Augsburg auf seinen ersten Einsatz bei der U21 hoffen.

Zwei Qualifikationsspiele stehen an

Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien stehen für den DFB-Nachwuchs noch zwei Qualifikationsspiele in diesem Jahr an. Zunächst trifft Deutschland in Fürth auf Malta (14. November, 18 Uhr), ehe am 18. November in Tiflis gegen Georgien gespielt wird.

„Das Ziel für die letzten Qualifikationsspiele in diesem Jahr ist ganz klar: Wir wollen beide Spiele gewinnen und sechs Punkte holen“, sagt Di Salvo.

