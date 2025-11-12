U21: Rothe angeschlagen abgereist

SID 12.11.2025 • 14:57 Uhr Den Abwehrspieler von Union Berlin plagen Probleme aus dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern.

Zwei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Fußballer gegen Malta hat Tom Rothe das Team verlassen. Den Abwehrspieler von Union Berlin plagen Probleme aus dem vergangenen Bundesligaspiel gegen Bayern München (2:2), das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei X bekannt.

"Verein und Verband einigten sich auf diese Vorsichtsmaßnahme", hieß es. Vier Tage nach dem Spiel gegen Malta in Fürth (Freitag/18.00 Uhr/Sat.1) tritt die U21 in Georgien an. Die Vorbereitung findet derzeit in Herzogenaurach statt.