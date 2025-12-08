Von dieser Diskussion um Lennart Karl hält eine Ikone des FC Bayern nichts

Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann im kommenden Jahr Bayern-Juwel Lennart Karl für die deutsche Nationalmannschaft nominieren und mit zur Weltmeisterschaft nehmen? Oder muss er aufpassen, Karl nicht zu früh zu verheizen. Darüber wird seit einiger Zeit diskutiert.
Bayern-Ikone adelt Karl
Im Rahmen der Icon League hat sich auch die Bayern-Legende Franck Ribéry bei SPORT1 zum Thema geäußert - und deutlich gemacht, dass er von der Debatte, ob die WM für Karl zu früh kommen, nichts hält.
Ribéry: Karl zur WM? „Warum nicht?“
„Warum soll er warten? Warum soll er Zeit brauchen?“, hinterfragte der Franzose die Diskussion und schob hinterher: „Im Fußball gibt es keine Zeit.“
Ribéry fügte hinzu, dass der 17-Jährige es beim FC Bayern sehr gut mache und er ihm eine WM-Teilnahme zutraue, wenn seine Qualität und das Potenzial stimme.
„Warum nicht? Ich hoffe, dass er so weiter macht. Wenn er bereit ist, dann braucht er keine Zeit“, stellte Ribéry klar.
Generell traute er seinem ehemaligen Klub in dieser Saison sowohl national als auch international einiges zu, doch verwies darauf: „Die Champions League ist etwas anderes als die Bundesliga oder DFB-Pokal.“ Zugleich lobte er Trainer Vincent Kompany: „Er macht es sehr gut.“