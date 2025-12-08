Von dieser Diskussion um Lennart Karl hält eine Ikone des FC Bayern nichts

Jochen Stutzky , Johannes Vehren 08.12.2025 • 22:06 Uhr Seit einiger Zeit wird Bayerns Juwel Lennart Karl mit dem DFB-Team und einer WM-Teilnahme in Verbindung gebracht. Bayern-Legende Franck Ribéry spricht sich für den 17-Jährigen aus.

Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann im kommenden Jahr Bayern-Juwel Lennart Karl für die deutsche Nationalmannschaft nominieren und mit zur Weltmeisterschaft nehmen? Oder muss er aufpassen, Karl nicht zu früh zu verheizen. Darüber wird seit einiger Zeit diskutiert.

Im Rahmen der Icon League hat sich auch die Bayern-Legende Franck Ribéry bei SPORT1 zum Thema geäußert - und deutlich gemacht, dass er von der Debatte, ob die WM für Karl zu früh kommen, nichts hält.

Ribéry: Karl zur WM? „Warum nicht?“

„Warum soll er warten? Warum soll er Zeit brauchen?“, hinterfragte der Franzose die Diskussion und schob hinterher: „Im Fußball gibt es keine Zeit.“

Ribéry fügte hinzu, dass der 17-Jährige es beim FC Bayern sehr gut mache und er ihm eine WM-Teilnahme zutraue, wenn seine Qualität und das Potenzial stimme.

„Warum nicht? Ich hoffe, dass er so weiter macht. Wenn er bereit ist, dann braucht er keine Zeit“, stellte Ribéry klar.