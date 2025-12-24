Newsticker
Klinsmann fordert: Füllkrug muss zur WM

Für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sieht Klinsmann den künftigen Milan-Profi fest im Kader. Er traut Deutschland dazu den Titel zu.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hält Niclas Füllkrug bei der Fußball-WM 2026 für unverzichtbar. „Du brauchst einen Typ wie ihn, der in der Box seinen Job macht, ob du ihn jetzt die letzten 15 oder 20 Minuten reinschmeißt oder von Anfang an“, sagte Klinsmann im Sky-Interview. Unabhängig davon sei der Angreifer „auf jeden Fall ein Typ, den du dabeihaben musst“. Obwohl Nick Woltemade (Newcastle United) im DFB-Sturm gesetzt sei, forciere Füllkrug etwa „immer wieder Fehler der gegnerischen Hintermannschaft“.

Im Hinblick auf das Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko begrüßt der frühere Italien-Legionär (Inter Mailand, Sampdoria Genua) auch den bevorstehenden Wechsel Füllkrugs zur AC Mailand. Die WM sei die „Hauptmotivation“ für die Leihe, die durchaus „fruchten“ könne, sagte Klinsmann: „Ich glaube, es ist ein guter Schritt. Bei West Ham hat es nicht so geklappt, wie er sich es gewünscht hat. Er möchte unbedingt zur WM. Und hat auch alles an Qualität dafür.“

Dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann traut Klinsmann ohnehin „alles“ zu. Neben Titelverteidiger Argentinien und Brasilien komme Deutschland „mit in den Favoritenpool mit den anderen großen europäischen Nationen. Aber es ist alles möglich“, sagte der Weltmeister von 1990. Die Mega-WM mit erstmals 48 Teams werde „eine riesige Herausforderung für alle teilnehmenden Mannschaften, das wird ein Marathon. Und warum nicht diesen Marathon durchziehen und bis zum Ende dabei sein und vielleicht die riesige Überraschung zustande bringen, Weltmeister zu werden?“

