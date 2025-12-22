Weltrangliste: DFB-Team weiter auf Platz neun

SID 22.12.2025 • 12:38 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft belegt weiterhin Platz neun in der Weltrangliste. Das Ranking wird von Europameister Spanien angeführt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet als Neunter der FIFA-Weltrangliste ins WM-Jahr. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann liegt mit 1724 Punkten aber weiter deutlich hinter der Spitze. Das Ranking wird unverändert von Europameister Spanien mit 1877 Zählern angeführt. Knapp dahinter folgen Weltmeister Argentinien (1873) und Vizeweltmeister Frankreich (1870).

Die DFB-Auswahl startet am 27. März in Basel gegen Gastgeber Schweiz ins neue Länderspieljahr, drei Tage später kommt es in Stuttgart zum Duell mit Ghana.