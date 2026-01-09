Karl nicht zur WM?: "Wäre verwunderlich" für Helmes

SID 09.01.2026 • 05:38 Uhr Der Jungstar des FC Bayern habe in seiner ersten Saison als Profi eine "gigantische Entwicklung" vollzogen.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Patrick Helmes ist von einer WM-Teilnahme Lennart Karls fest überzeugt. Ein Verzicht auf den Jungstar des FC Bayern durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wäre "ein Wunder", sagte der Sky-Experte. Der 17-Jährige habe in seiner ersten Saison als Profi eine "gigantische Entwicklung" vollzogen.

Helmes bewundert zudem die Coolness Karls. "In dem Alter dem FC Bayern so den Stempel aufzudrücken und dieser Wahnsinnstruppe einen solchen Mehrwert zu geben, ist schon klasse", sagte Helmes in einer Presserunde. Setze Karl diesen Weg fort, sei er "möglicherweise nicht nur eine Alternative". Ein Platz in der Startelf der DFB-Auswahl sei ebenfalls denkbar.

Auch Experten-Kollege Erik Meijer zeigte sich beeindruckt und wäre froh, "einen wie Karl in Oranje", also im Trikot der niederländischen Nationalmannschaft, zu sehen. Karl erzielte bislang in 13 Ligaspielen drei Treffer, in seinen vier Auftritten in der Champions League war er ebenfalls dreimal erfolgreich.