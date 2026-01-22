Leweling: Mit VfB-Titeln zur WM

SID 22.01.2026 • 06:02 Uhr Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling will mit Stuttgarter Erfolgen im Gepäck auf den WM-Zug aufspringen.

Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling will sich mit Erfolgen im Trikot des Bundesligisten VfB Stuttgart seinen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sichern. „Wenn wir einen Titel gewinnen, spielen wir uns ins Rampenlicht und jeder einzelne Spieler ist dann eher im Dunstkreis der Nationalmannschaft“, sagte der Offensivspieler bei RTL/ntv.

Die erstmals mit 48 Teilnehmern ausgetragene XXL-Endrunde steht vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Programm. Die Stuttgarter sind im DFB-Pokal und in der Europa League noch im Rennen, Leweling zeigte zuletzt starke Vorstellungen.

Leweling will beim VfB bleiben