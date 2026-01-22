Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Team
DFB-Team
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
KADER
DFB-Team>

Leweling: Mit VfB-Titeln zur WM

Leweling: Mit VfB-Titeln zur WM

Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling will mit Stuttgarter Erfolgen im Gepäck auf den WM-Zug aufspringen.
Jamie Leweling hat Großes vor
Jamie Leweling hat Großes vor
© IMAGO/Sven Simon/SID/Anke Waelischmiller
SID
Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling will mit Stuttgarter Erfolgen im Gepäck auf den WM-Zug aufspringen.

Fußball-Nationalspieler Jamie Leweling will sich mit Erfolgen im Trikot des Bundesligisten VfB Stuttgart seinen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann sichern. „Wenn wir einen Titel gewinnen, spielen wir uns ins Rampenlicht und jeder einzelne Spieler ist dann eher im Dunstkreis der Nationalmannschaft“, sagte der Offensivspieler bei RTL/ntv.

Die erstmals mit 48 Teilnehmern ausgetragene XXL-Endrunde steht vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko auf dem Programm. Die Stuttgarter sind im DFB-Pokal und in der Europa League noch im Rennen, Leweling zeigte zuletzt starke Vorstellungen.

Leweling will beim VfB bleiben

Der 24-Jährige sieht derzeit keinen Anlass, den VfB zu verlassen. „Für mich gibt es keinen Grund, von hier wegzugehen“, sagte Leweling, der am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) mit den Schwaben in der Europa League bei der AS Rom antritt: „Ich fühle mich wohl, bin nah an meiner Heimat Nürnberg, verstehe mich top mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Ich könnte noch viele Sachen aufzählen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite