Völler zuversichtlich: "Wir sind schwer zu schlagen"

SID 15.01.2026 • 10:03 Uhr Vom WM-Titel will der DFB-Sportdirektor Rudi Völler aber nicht sprechen.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler blickt zuversichtlich der WM in den USA, Mexiko und Kanada entgegen.

„Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir dieses Jahr Weltmeister werden. Aber wenn alle fit bleiben, sind wir sehr schwer zu schlagen. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine gute WM spielen werden“, sagte Völler vor rund 190 geladenen Gästen beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbands in Barsinghausen.

Top-Talente wie Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo machen dem Weltmeister von 1990 Hoffnung. „Wir haben viele junge Spieler, die in die Nationalmannschaft drängen. In der Masse können wir vielleicht noch nicht mit Nationen wie Frankreich oder Spanien mithalten, aber wir sind besser, als viele meinen“, sagte Völler.