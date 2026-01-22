DFB-Team: Holt er Karl? Nagelsmann nominiert am 19. März

SID 22.01.2026 • 16:45 Uhr Die Nominierung für die Tests im März könnte bereits ein Fingerzeig Richtung WM werden.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert am 19. März seinen ersten Kader des WM-Jahres. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Es könnte das erste Mal Bayern Münchens Lennart Karl berufen werden.

Bei einer Pressekonferenz (14.00 Uhr) auf dem DFB-Campus wird Nagelsmann die Spieler für die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana bekannt geben. Am 23. März trifft sich das DFB-Team für den Lehrgang in Herzogenaurach.

In Vorbereitung auf das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) stehen für die deutsche Nationalmannschaft im Anschluss zwei weitere Testspiele an. Vor der Abreise trifft die DFB-Auswahl in Mainz auf Finnland (31. Mai), die Generalprobe bestreitet das Team in Chicago gegen Co-Gastgeber USA (6. Juni).