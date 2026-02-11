Medien: Havertz erneut verletzt

SID 11.02.2026 • 22:44 Uhr Der Nationalspieler kommt nicht in Schwung. Erneut wird er von einer muskulären Verletzung gestoppt.

Der gerade erst nach langer Verletzung genesene Fußball-Nationalspieler Kai Havertz muss offenbar erneut kürzer treten. Laut eines Berichts von The Athletic hat der Profi des FC Arsenal eine nicht genauer definierte Muskelverletzung erlitten. Havertz werde mindestens bis zum London-Derby gegen Tottenham Hotspur am 22. Februar fehlen. Eine Bestätigung vonseiten des Klubs gab es zunächst nicht.

Havertz hatte am 11. Januar sein Comeback gegeben. Der Nationalspieler war davor lediglich am ersten Spieltag im vergangenen August bei Manchester United zum Einsatz gekommen, kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP. Ende Januar durfte er erstmals von Beginn an ran - 357 Tagen nach dem letzten Spiel, in dem er in der Startelf stand.