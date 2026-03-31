Pfiffe gegen Sané: Nagelsmann warnt Fans – Zerfleischt euch nicht

SID 31.03.2026 • 09:00 Uhr Der Bundestrainer und die Mitspieler stellen sich mit klaren Worten hinter den Türkei-Legionär.

Julian Nagelsmann hatte keine Lust auf Fan-Kritik, damit sei er schon einmal auf die Nase gefallen, sagte der Bundestrainer. Doch die Pfiffe von Stuttgart gegen Leroy Sané konnte und wollte der Bundestrainer nicht unkommentiert lassen. „Wenn wir uns gegenseitig zerfleischen, dann wird es nicht besser“, sagte er – und traf damit den Nerv seiner Spieler.

Nübel verurteilt Ausgrenzung

„Absoluter Schwachsinn!“, polterte Torwart Alexander Nübel vom VfB Stuttgart über die unschöne Szene in seinem „Wohnzimmer“. Und Matchwinner Deniz Undav, auch er ein Wahl-Schwabe, assistierte: „Wir sind eine Mannschaft, eine Nation. Wir müssen zusammenhalten, da darf man keinen ausgrenzen.“

Sané bleibt Reizfigur bei Fans

Viele Fans hatten sich anders entschieden, als Sané beim 2:1 (1:1) gegen Ghana für Nick Woltemade eingewechselt wurde (78.), der Türkei-Legionär ist und bleibt in vieler Augen eine Reizfigur. Der Kernpunkt der Kritik: verschenktes Potenzial.

Nagelsmann rügt Sanés Inkonstanz

Auch Nagelsmann hat ihn dafür wiederholt kritisiert, schon beim FC Bayern schien er am Flügelflitzer zu verzweifeln. Nach Sanés Gala im WM-Quali-„Finale“ gegen die Slowakei im November (6:0) durfte er sich bestätigt fühlen, dass er an ihm festgehalten hatte – es folgte ein schwacher Auftritt am vergangenen Freitag gegen die Schweiz (4:3).

Sané punktet mit Laufweg

In der guten Viertelstunde von Stuttgart habe es der 30-Jährige „besser“ gemacht, meinte Nagelsmann. Sané legte das 2:1 von Undav per Kopf vor, der Bundestrainer lobte seinen „guten Laufweg“. Sané selbst sprach bei Instagram allgemein von einer „soliden Woche“.

Undav appelliert an DFB-Fans

Trösten, befand Undav, „braucht man ihn nicht. Er ist ein erwachsener Mann.“ Aber doch sei es „schade, dass ein Mitspieler der Nationalmannschaft ausgebuht wird. Ich appelliere nochmal an die Fans: Wir brauchen jeden Spieler, egal ob man Leroy mag oder nicht. Wir werden ihn brauchen. Wir wissen um seine Qualität.“

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