Leweling-Absage an Ghana: Addo enthüllt Detail – DFB-Profi verletzt

Ghanas Fußball-Nationaltrainer Otto Addo hat vergeblich um die Dienste von Jamie Leweling geworben. „Wir hatten ein Gespräch, als er für die U21 gespielt hat. Er hat einen engen Bezug zu Ghana, reist dort regelmäßig hin und hat einen engen Draht zu seiner Familie“, sagte Addo im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Leweling habe damals „um Bedenkzeit gebeten“. Doch dann sei „recht zügig die Einladung zur deutschen A-Nationalmannschaft“ gekommen.