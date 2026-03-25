Besonderer Gast bei Deutschland-Spiel im Stadion

Johannes Behm , Stefan Kumberger 25.03.2026 • 06:03 Uhr Ottmar Hitzfeld wird am Freitag in Basel im Stadion sein, wenn Deutschlands Nationalmannschaft gegen die Schweiz spielt. Es wird sein erster Stadionbesuch seit über zwei Jahren.

Beim Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) wird unter den Zuschauern im St. Jakob-Park in Basel auch ein besonderer Gast zugegen sein. Nach SPORT1-Informationen wird Ottmar Hitzfeld die Partie am Freitagabend im Stadion verfolgen.

Begleitet wird der ehemalige Trainer von unter anderem Borussia Dortmund, Bayern München und der Schweizer Nationalmannschaft dabei von seiner Ehefrau Beatrix.

Der 77-Jährige folgt einer Einladung des schweizerischen Fußballverbandes um Präsident Peter Knäbel. Hintergrund dieser Einladung sind seine Verdienste während seiner Zeit als Nationaltrainer der Schweiz (2008 bis 2014).

Hitzfeld hat kurzen Anfahrtsweg

Hitzfelds letzter Stadionbesuch im Rahmen der Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Münchner Allianz Arena aus dem Januar 2024 liegt bereits über zwei Jahre zurück.