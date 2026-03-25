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Besonderer Gast bei Deutschland-Spiel im Stadion

Hitzfeld beim DFB-Test im Stadion

Ottmar Hitzfeld wird am Freitag in Basel im Stadion sein, wenn Deutschlands Nationalmannschaft gegen die Schweiz spielt. Es wird sein erster Stadionbesuch seit über zwei Jahren.
Franz Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. Für den früheren Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld war der „Kaiser“ einer der besten Fußballspieler aller Zeiten.
Johannes Behm, Stefan Kumberger
Ottmar Hitzfeld wird am Freitag in Basel im Stadion sein, wenn Deutschlands Nationalmannschaft gegen die Schweiz spielt. Es wird sein erster Stadionbesuch seit über zwei Jahren.

Beim Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am Freitag (20.45 Uhr im LIVETICKER) wird unter den Zuschauern im St. Jakob-Park in Basel auch ein besonderer Gast zugegen sein. Nach SPORT1-Informationen wird Ottmar Hitzfeld die Partie am Freitagabend im Stadion verfolgen.

Begleitet wird der ehemalige Trainer von unter anderem Borussia Dortmund, Bayern München und der Schweizer Nationalmannschaft dabei von seiner Ehefrau Beatrix.

Der 77-Jährige folgt einer Einladung des schweizerischen Fußballverbandes um Präsident Peter Knäbel. Hintergrund dieser Einladung sind seine Verdienste während seiner Zeit als Nationaltrainer der Schweiz (2008 bis 2014).

Hitzfeld hat kurzen Anfahrtsweg

Hitzfelds letzter Stadionbesuch im Rahmen der Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Münchner Allianz Arena aus dem Januar 2024 liegt bereits über zwei Jahre zurück.

Einen langen Weg muss Hitzfeld für seinen Besuch in Basel allerdings nicht auf sich nehmen. Hitzfeld wohnt in Lörrach, nah an der Grenze zur Schweiz und nur knapp 25 Minuten mit dem Auto vom St. Jakob-Park in Basel entfernt. 

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