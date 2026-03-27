Besonderes Detail an neuem DFB-Bus

SID 27.03.2026 • 09:46 Uhr Die Nationalmannschaft reist ab sofort mit noch mehr Unterstützung durch ihren Anhang durch die Fußball-Welt.

Die deutsche Nationalmannschaft reist ab sofort mit noch mehr Unterstützung ihrer Fans durch die Fußball-Welt. Beim Start ins WM-Jahr am Freitagabend (20.45 Uhr) in Basel gegen die Schweiz kommt erstmals bei einem Länderspiel der neue Teambus zum Einsatz – mit einer besonderen Hommage an den Anhang.

Auf dem Gefährt sind die Namen von rund 5000 Fans aufgedruckt. Mehr als 41.000 Anhänger hatten sich für die Aktion „Mit dir im Rücken“ beworben. Der Deutsche Fußball-Bund verspricht im Nachgang „spannende Einblicke hinter die Kulissen und von unserer gemeinsamen Reise“.