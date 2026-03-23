Bitter für die U21: Nicht nur ein Eintracht-Profi fällt aus

SID 23.03.2026 • 12:47 Uhr DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss auf gleich zwei Spieler verzichten - und verrät den Plan mit Bayern-Profi Tom Bischof.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der anstehenden EM-Qualifikation auf Abwehrspieler Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Mittelfeldmann Noel Aseko (Hannover 96) verzichten.

Beide reisten verletzungsbedingt am Montag nicht zur DFB-Auswahl. Trainer Antonio Di Salvo nominierte Mika Baur vom SC Paderborn nach.

„Nmandi wurde am Sonntag am Sprunggelenk getroffen. Da haben wir das Signal bekommen, dass es einfach nicht funktioniert. Ich drücke die Daumen, dass es keine schwere Verletzung ist“, sagt Di Salvo am Montag. Aseko sei „krankgeschrieben“ und könne daher nicht kommen, sagte Di Salvo, der eine weitere Nachnominierung nicht ausschloss.

So plant Di Salvo mit Bayern-Profi Bischof

Di Salvo bestätigte zudem, dass Tom Bischof von Bayern München vorerst Kapitän der deutschen U21 bleiben wird. „Tom wird unser Kapitän sein. Er hat es hervorragend gemacht. Ich habe in den Vorgesprächen gespürt, dass er richtig Bock hat auf die Spiele, dass er vorangehen möchte. Er wird auch im Zentrum spielen und nicht auf außen“, sagte Di Salvo.