Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DFB-Team
DFB-Team
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
KADER
DFB-Team>

Bitter für die U21: Nicht nur ein Eintracht-Profi fällt aus

U21: Nicht nur SGE-Profi fällt aus

DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss auf gleich zwei Spieler verzichten - und verrät den Plan mit Bayern-Profi Tom Bischof.
Nnamdi Collins verletzte sich am Sonntag
Nnamdi Collins verletzte sich am Sonntag
© IMAGO / Kessler-Sportfotografie/SID/IMAGO/Jürgen Kessler
SID
DFB-Trainer Antonio Di Salvo muss auf gleich zwei Spieler verzichten - und verrät den Plan mit Bayern-Profi Tom Bischof.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in der anstehenden EM-Qualifikation auf Abwehrspieler Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Mittelfeldmann Noel Aseko (Hannover 96) verzichten.

Beide reisten verletzungsbedingt am Montag nicht zur DFB-Auswahl. Trainer Antonio Di Salvo nominierte Mika Baur vom SC Paderborn nach.

„Nmandi wurde am Sonntag am Sprunggelenk getroffen. Da haben wir das Signal bekommen, dass es einfach nicht funktioniert. Ich drücke die Daumen, dass es keine schwere Verletzung ist“, sagt Di Salvo am Montag. Aseko sei „krankgeschrieben“ und könne daher nicht kommen, sagte Di Salvo, der eine weitere Nachnominierung nicht ausschloss.

So plant Di Salvo mit Bayern-Profi Bischof

Di Salvo bestätigte zudem, dass Tom Bischof von Bayern München vorerst Kapitän der deutschen U21 bleiben wird. „Tom wird unser Kapitän sein. Er hat es hervorragend gemacht. Ich habe in den Vorgesprächen gespürt, dass er richtig Bock hat auf die Spiele, dass er vorangehen möchte. Er wird auch im Zentrum spielen und nicht auf außen“, sagte Di Salvo.

Für die DFB-Auswahl stehen auf dem Weg zur EM 2027 in Serbien und Albanien, bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden, zwei wichtige Qualispiele an. Am Freitag (18.00 Uhr) trifft der Tabellenzweite der Gruppe F in Braunschweig auf die drittplatzierten Nordiren, vier Tage später kommt es in Athen zum Showdown gegen das bisher makellose Griechenland.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite