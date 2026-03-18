Das „Luxusproblem“ im DFB-Team

Daniel Höhn 18.03.2026 • 19:53 Uhr David Raum schwärmt in höchsten den Tönen vom Joshua Kimmich. Der RB-Profi spricht auch über die "Problemposition" im DFB-Team.

David Raum von RB Leipzig hat Bayern-Star Joshua Kimmich überschwänglich gelobt.

„Er ist der DFB-Kapitän und ein Vorbild für mich“, sagte Raum in einem Interview mit dem Stern: „Mittlerweile ist zwischen uns ein enger, freundschaftlicher Zusammenhalt entstanden. Bei Joshua beeindruckt mich, wie er seine Rolle als Ehemann und Vater von vier Kindern ausfüllt und zugleich ein Anführer auf dem Platz ist.“

Das sagt Raum zur Kimmich-Debatte

Beim FC Bayern spielt Kimmich üblicherweise im Mittelfeld, im DFB-Team setzt ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann zumeist als rechten Verteidiger ein.

„Das ist eine der beiden Positionen, die er gelernt hat. Er bringt auf rechts genauso seine Stärken ein, übrigens auch offensiv“, erklärte Raum. Er sehe Kimmich dort nicht nur als „Aushilfe“.