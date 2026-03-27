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DFB-Team: Blut-Szene um Kimmich

Blut-Szene um Kimmich

Joshua Kimmich wird beim Testspiel in der Schweiz von einem Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Der Bayern-Star blutet stark und muss behandelt werden.
Lennart Karl ist in dieser Saison der große Durchbruch beim FC Bayern gelungen. Ein nächster Schritt wäre die Rolle als Stammspieler.
Maximilian Huber
Joshua Kimmich wird beim Testspiel in der Schweiz von einem Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Der Bayern-Star blutet stark und muss behandelt werden.

Joshua Kimmich hat beim Testspiel in der Schweiz (4:3) einen schmerzhaften Ellenbogen-Schlag ins Gesicht einstecken müssen.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bekam in einem Zweikampf den Ellenbogen von Freiburgs Johan Manzambi unabsichtlich ins Gesicht (67.), Kimmich trug einen Cut über der Oberlippe davon und blutete anschließend stark.

Kimmich macht nach blutigem Zweikampf weiter

Der Star des FC Bayern lag wenige Augenblicke wie benommen auf dem Spielfeld. Manzambi entschuldigte sich für die Aktion umgehend bei seinem Gegenspieler. Nach einer kurzen Behandlungspause kehrte Kimmich auf das Feld zurück.

In Basel kam die deutsche Nationalmannschaft zu einem wilden 4:3-Erfolg. Die Schweiz präsentierte sich äußerst effektiv. Auf der anderen Seite brillierte Florian Wirtz mit zwei Vorlagen und zwei Traumtoren.

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