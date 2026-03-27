DFB-Team: Blut-Szene um Kimmich

Maximilian Huber 27.03.2026 • 22:41 Uhr Joshua Kimmich wird beim Testspiel in der Schweiz von einem Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Der Bayern-Star blutet stark und muss behandelt werden.

Joshua Kimmich hat beim Testspiel in der Schweiz (4:3) einen schmerzhaften Ellenbogen-Schlag ins Gesicht einstecken müssen.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bekam in einem Zweikampf den Ellenbogen von Freiburgs Johan Manzambi unabsichtlich ins Gesicht (67.), Kimmich trug einen Cut über der Oberlippe davon und blutete anschließend stark.

Kimmich macht nach blutigem Zweikampf weiter

Der Star des FC Bayern lag wenige Augenblicke wie benommen auf dem Spielfeld. Manzambi entschuldigte sich für die Aktion umgehend bei seinem Gegenspieler. Nach einer kurzen Behandlungspause kehrte Kimmich auf das Feld zurück.