DFB: Diesen Rat hat Sammer an Nagelsmann

Über eine Dreiviertelstunde erklärte Julian Nagelsmann seine Kadernominierung für die DFB-Länderspiele im März gegen die Schweiz (27. März, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) und gegen Ghana (30. März, ab 20.45 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Für den Geschmack von BVB-Berater und TV-Experte Matthias Sammer viel zu lang.
Diesen Rat hat Sammer an Nagelsmann
Der 58-Jährige bemängelt daher bei Sky die Kommunikationsstrategie des Bundestrainers: „Manchmal ist weniger mehr. Ich würde ihm mehr Pragmatismus in seinen Aussagen empfehlen. Er disqualifiziert sich damit nicht in seiner Kompetenz.“
Das sei „manchmal so das Los der jungen Menschen. Julian wird lernen, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. Seine Qualitäten werden absolut wertgeschätzt.“
Sammer: Nagelsmann soll sich Beispiel an Ancelotti nehmen
Sammer rät dem 38-Jährigen, sich etwas bei einer italienischen Trainer-Legende abzuschauen: „Er sollte mal gucken, wie Carlo Ancelotti so eine Pressekonferenz handhabt. Der hat die Namen genannt, die dabei sind, und allen einen schönen Tag gewünscht und ist wieder gegangen.“ Der einstige Bayern-Coach leitet inzwischen die Geschicke der brasilianischen Nationalmannschaft.
Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko entgeht Nagelsmann mit der DFB-Elf den Brasilianern vorerst, Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.
Das Siegrezept liegt – geht es denn nach Sammer – rein auf dem Platz: „Die WM und das Finale, wovon ich nach wie vor zutiefst überzeugt bin, wird nicht mit Worten gewonnen. Das gab es früher mal, aber heute wird es dann doch noch auf dem Feld entschieden. Auf dem Weg dahin einfach pragmatisch bleiben und nicht so viel aktionistisch erklären.“