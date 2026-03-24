DFB: Diesen Rat hat Sammer an Nagelsmann

Benjamin Zügner 24.03.2026 • 11:35 Uhr Julian Nagelsmann erklärt seine DFB-Kadernominierung in einer ausführlichen Pressekonferenz. Jetzt gibt Matthias Sammer dem Bundestrainer Tipps für dessen Kommunikation.

Der 58-Jährige bemängelt daher bei Sky die Kommunikationsstrategie des Bundestrainers: „Manchmal ist weniger mehr. Ich würde ihm mehr Pragmatismus in seinen Aussagen empfehlen. Er disqualifiziert sich damit nicht in seiner Kompetenz.“

Das sei „manchmal so das Los der jungen Menschen. Julian wird lernen, dass das eigentlich gar nicht notwendig ist. Seine Qualitäten werden absolut wertgeschätzt.“

Sammer: Nagelsmann soll sich Beispiel an Ancelotti nehmen

Sammer rät dem 38-Jährigen, sich etwas bei einer italienischen Trainer-Legende abzuschauen: „Er sollte mal gucken, wie Carlo Ancelotti so eine Pressekonferenz handhabt. Der hat die Namen genannt, die dabei sind, und allen einen schönen Tag gewünscht und ist wieder gegangen.“ Der einstige Bayern-Coach leitet inzwischen die Geschicke der brasilianischen Nationalmannschaft.

Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko entgeht Nagelsmann mit der DFB-Elf den Brasilianern vorerst, Deutschland trifft in der Gruppenphase auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.