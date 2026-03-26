DFB-Elf: Abschlusstraining mit komplettem Kader

SID 26.03.2026 • 11:13 Uhr Bundestrainer Nagelsmann muss beim Start in das WM-Jahr dennoch auf den ein oder anderen Star verzichten.

Julian Nagelsmann kann zum Auftakt des WM-Jahres nahezu aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer versammelte beim Abschlusstraining für das Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel gegen die Schweiz alle seiner noch 25 Spieler auf dem Platz. Auch der zuletzt angeschlagene Frankfurter Nathaniel Brown war dabei, übte aber noch leicht eingeschränkt.

Dennoch muss Nagelsmann im Nachbarschaftsduell auf einige Stars verzichten. Regisseur Jamal Musiala wurde nach seiner Schmerzreaktion in seinem im Sommer schwer verletzten Bein in Absprache mit dem FC Bayern gar nicht erst nominiert. Dessen Münchner Klubkollege Aleksandar Pavlovic (Hüfte) musste ebenso absagen wie der Dortmunder Felix Nmecha (Knie).