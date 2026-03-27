Nagelsmann setzt 18-jähriges Bayern-Juwel: Karl mit DFB-Debüt

SPORT1 27.03.2026 • 23:28 Uhr Lennart Karl kommt in der deutschen A-Nationalmannschaft zu seinem Debüt. Der Bayern-Star ersetzt Leroy Sané.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat im Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz (4:3) Lennart Karl als seinen 22. Debütanten eingesetzt. Der 18-Jährige von Bayern München wurde in der 63. Minute für Leroy Sané eingewechselt.

Seit der ersten Begegnung der deutschen Nationalmannschaft am 5. April 1908 kamen somit 991 Spieler zum Einsatz.

Wirtz schwärmt von Lennart Karl

Teamkollege Florian Wirtz, der beim 4:3-Erfolg in Basel an allen deutschen Treffern direkt beteiligt war, schwärmte nach dem Spiel in höchsten Tönen über Karl.

„Ich habe ihn diese Woche zum ersten Mal im Training gesehen. Er ist ein Top-Spieler und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Wir wollen ihm nicht zu viel Druck machen. Er wird uns die nächsten Jahre viel Spaß bringen. Wir sollten einfach nur genießen, dass er Deutscher ist“, sagte Wirtz.

In der laufenden Saison nahm der Offensivspieler eine tragende Rolle in der Rotation der FC Bayern ein und steuerte in 23 Bundesligaspielen vier Tore und vier Assists bei. Auch in der Champions League sammelte er bereits sechs Scorerpunkte in sieben Begegnungen.

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