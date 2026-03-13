DFB-Team: Magath und Kahn kritisieren Nagelsmann

Johannes Vehren 13.03.2026 • 13:24 Uhr Das große Interview von Julian Nagelsmann wird weiterhin kritisch gesehen. Jetzt äußern sich Felix Magath und Oliver Kahn dazu.

Kritik an der Kommunikation von Julian Nagelsmann: Felix Magath und Oliver Kahn haben das große Interview des Bundestrainers bewertet, in dem er über seine Personalplanung für die anstehende Weltmeisterschaft gesprochen hatte.

„Ich würde es so nicht machen. Gerade weil man nie weiß, was in Zukunft passiert“, meinte Magath bei Sky und fügte hinzu: „Ich muss eine Vorstellung haben, wie ich spielen will. Aber dennoch bin ich darauf angewiesen, dass auch alles so kommt.“

Kahn: „Die Jungs müssen für dich durchs Feuer gehen“

Seiner Meinung nach müsse man als Trainer flexibel sein und sich immer alle Möglichkeiten offenhalten. „Es passiert so viel. [...] Deswegen halte ich es für schwierig, so früh schon so detailliert zu werden“, betonte die Trainer-Legende.

Kahn pflichtete ihm bei und verwies darauf, dass man als Trainer eigentlich erreichen wolle, dass „die Jungs auch durchs Feuer gehen wollen für dich“. Das müssten die Spieler auf eine gewisse Art und Weise spüren, doch „das wird dann schwierig“.