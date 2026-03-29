DFB-Team: Nagelsmann will weiter einspielen lassen

SID 29.03.2026 • 06:51 Uhr Der Bundestrainer hat nach dem 4:3 gegen die Schweiz für den zweiten WM-Test kaum Anlass für Änderungen.

„Einspielen“, lautete das Motto von Julian Nagelsmann für den Start ins WM-Jahr gegen die Schweiz (4:3) – und daran sollte sich auch im zweiten Turnierhärtetest gegen Ghana nichts ändern. Der Bundestrainer dürfte am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Stuttgart weitgehend der Elf vertrauen, die in Basel begonnen hat.

Die Torwartposition allerdings könnte eine der wenigen Planstellen sein, auf der sich ein Wechsel anbietet: Oliver Baumann ist für die WM gesetzt, sein Stellvertreter aber, der VfB-Profi Alexander Nübel, dürfte vor heimischem Publikum sein drittes Länderspiel bekommen.

An der Viererkette davor mit Kapitän Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum sollte trotz größerer Schwächen nicht zu rütteln sein. Nagelsmann will zweieinhalb Monate vor der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada die Abläufe gerade in der Defensive festigen.

Stach und Groß als Mittelfeld-Option

In seinem „Herzstück“ im Mittelfeld könnte er eine andere Option wählen als den in der Schweiz erprobten „Backup“ Angelo Stiller. Als Alternativen stünden Anton Stach und Pascal Groß bereit.

In der offensiven Dreierreihe ist Magier Florian Wirtz nicht erst seit seiner Gala am vergangenen Freitag unverzichtbar. Das gilt auch für den formstarken Serge Gnabry. Rechts hätte der unbekümmert-forsche Schweiz-Debütant Lennart Karl einen Einsatz von Beginn an verdient, allerdings könnte dort auch erneut Leroy Sané starten. Nagelsmann stellte ihm „die nächste Chance“ in Aussicht.

Neuner Kai Havertz dürfte weiter Spielpraxis bekommen, für VfB-Liebling Deniz Undav bliebe dann nur die Jokerrolle. – Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Nübel/VfB Stuttgart (29 Jahre/2 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/107), Tah/Bayern München (30/44), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/24), Raum/RB Leipzig (27/35) – Stach/Leeds United (27/3), Goretzka/Bayern München (31/68) – Sané/Galatasaray Istanbul (29/73), Gnabry/Bayern München (30/58), Wirtz/FC Liverpool (22/38) – Havertz/FC Arsenal (26/56). – Trainer: Nagelsmann

Ghanas Aufstellung mit Routinier Ayew

Ghana: Ati Zigi/St. Gallen (29/28) – Yirenkyi/FC Nordsjaelland (20/9), Adjetey/VfL Wolfsburg (22/8), Djiku/Spartak Moskau (31/37), Köhn/Union Berlin (27/2) – Fatawu/Leicester City (22/26), Partey/FC Villarreal (32/55), Sibo/Real Oviedo (27/6), Semenyo/Manchester City (26/33) – Adu/Viktoria Pilsen (22/3), Ayew/Leicester City (34/116). – Trainer: Addo