DFB-Team vor ausverkauften Rängen

SID 25.03.2026 • 17:02 Uhr Für die letzten Heimspiele vor der WM in Stuttgart und Mainz gibt es keine Karten mehr.

Mit voller Rückendeckung zur WM: Die beiden Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Abreise zur WM in den USA, Mexiko und Kanada sind ausverkauft. Rund 53.000 Fans werden am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana im Stadion sein. Auch die Mainzer Arena ist beim Duell mit Finnland am 31. Mai mit rund 25.500 Zusehenden voll besetzt.

Das gilt ebenso für den Start ins WM-Jahr am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel. Beim Evergreen gegen die Schweiz wird im dortigen St. Jakob-Park jeder der rund 36.000 Plätze vergeben sein. Für den deutschen Anhang standen 1500 Tickets zur Verfügung.