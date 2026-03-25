Mit voller Rückendeckung zur WM: Die beiden Heimspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Abreise zur WM in den USA, Mexiko und Kanada sind ausverkauft. Rund 53.000 Fans werden am Montag (20.45 Uhr/ARD) in Stuttgart gegen Ghana im Stadion sein. Auch die Mainzer Arena ist beim Duell mit Finnland am 31. Mai mit rund 25.500 Zusehenden voll besetzt.
DFB-Team vor ausverkauften Rängen
Für die letzten Heimspiele vor der WM in Stuttgart und Mainz gibt es keine Karten mehr.
Deutsche Fans bei der EM 2024
© AFP/SID/JOERG CARSTENSEN
Das gilt ebenso für den Start ins WM-Jahr am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basel. Beim Evergreen gegen die Schweiz wird im dortigen St. Jakob-Park jeder der rund 36.000 Plätze vergeben sein. Für den deutschen Anhang standen 1500 Tickets zur Verfügung.
Ihre WM-Generalprobe bestreitet die DFB-Auswahl am 6. Juni in Chicago gegen den Co-Gastgeber USA. Acht Tage später ist Neuling Curaçao in Houston der erste Vorrundengegner. Weitere Konkurrenten in Gruppe E sind die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) am 20. Juni in Toronto und Ecuador fünf Tage später in East Rutherford.